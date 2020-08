De Kwestie: Meer actie nodig voor een gezond leven?

De overheid zou daarin een grotere rol moeten spelen, vindt arts Hanno Pijl. Want op eigen kracht redden we het niet. „Ons gedrag wordt gedreven door diepgewortelde instincten.”

Maar de grens tussen hulp en dwang is dun, waarschuwt socioloog Jacob Dijkstra. En wie gaat dwingen, bevindt zich volgens hem op een glijdende schaal.

En wat vindt u? Is er meer sturing nodig of moeten we het vooral zelf blijven regelen? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.