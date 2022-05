’Blijf in dialoog met Poetin’

Vooropgesteld: Poetin is ver buiten zijn boekje gegaan door de Oekraïne binnen te vallen. Maar de wapenwedloop is begonnen. Er lijkt mij echter ook een keerzijde: Jarenlang heeft Rusland geprotesteerd tegen de uitbreiding van NAVO en EU naar zijn landsgrenzen, alhoewel er was afgesproken dat dit niet zou gebeuren. Vervolgens heeft de EU als een rupsje nooit genoeg, het ene land na het andere aan zich weten te binden. Poetin heeft de wereld gewaarschuwd. Toen Rusland in de Cubacrises Amerika bedreigde ontaarde dat ook bijna in een wereldoorlog. Drijf Poetin niet in een hoek; geef ook Rusland perspectief en blijf praten. Deze psychopaat heeft wel een hand aan de “rode knop”. Een spreekwoord zegt: Men moet de vluchtende vijand gouden bruggen bouwen.Uiteraard moet hij zich uit de Oekraïne terugtrekken, maar zoek toch naar een mogelijkheid om Poetin zonder gezichtsverlies de aftocht te laten blazen. Anders leeft de hele wereld nog lange tijd in een ernstige, gevaarlijke, niet voorspelbare crises.

L.A.J. Mermans (B)