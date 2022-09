’Energie weer in handen overheid’

Bedragen tussen de 10 en 20 miljard euro worden genoemd om de pijn voor de bevolking enigszins te verzachten. Het is duidelijk dat deze eerste levensbehoefte in het verleden voor de bevolking politiek afhankelijk is gemaakt, terwijl dat toch nooit de bedoeling geweest kan zijn. Nu is de kans om deze fout te herstellen.

Door de marktwerking zitten we met zeer veel energieleveranciers, waaronder ook kleine die nu in de problemen komen.

Besteed de vele miljarden aan aankoop van een van deze leveranciers en maak hier weer een staatsbedrijf van. Lever gas en elektriciteit weer tegen kostprijs aan de afnemers, de bevolking, met een kleine verhoging voor andere kosten. Iedereen die geen vast contract heeft, kan dan overstappen en betaalt dan ook niet meer de hoofdprijs. Vervalt je vaste contract dan kun je instappen, en daardoor heb je een uitweg uit deze ellende. Tevens zullen andere leveranciers wel met de prijs omlaag moeten, om zelf niet om te vallen. Sla je twee vliegen in één klap.

Frank Marinus,

Venlo