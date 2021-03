’Afkeuring zomertijd nonsens’

Het is juist fijn wanneer je langere zomeravonden hebt. Mensen zeuren dat hun biologische tijdklok in de war raakt. Ik ben 83 jaar en zet zo lang de zomertijd er is de klok om 19.00 uur al een uur vooruit en ga dan gewoon op de tijd naar bed wat dan de tijd aangeeft, ik heb en ook mijn man nooit problemen gehad. Het zit tussen de oren bij al die mensen.

T. van Reijn