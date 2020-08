’Overheid heeft schuld aan drama’

Volgende week is het 24 jaar geleden dat Joes Kloppenburg werd doodgeslagen om en voor niets, hij probeerde goed te doen. Deze week is Bas van Wijk doodgeschoten om en voor niets, ook hij probeerde goed te doen.

De schuld van deze drama’s ligt bij de overheid. In plaats van de daders 20 jaar op te bergen en daarna 5 jaar naar een opvoedingskamp te sturen, wordt er niet gehandhaafd, van alles gedoogd, niet ingegrepen, niet genoeg preventief gefouilleerd, vervroegd met verlof gestuurd, etc.

Imbecielen die lak hebben aan alles, zullen we blijven houden. Maar door wegkijken en slap optreden van een falende overheid is er in 24 jaar dus niets veranderd. Integendeel: hufterigheid en onverdraagzaamheid nemen hand over hand toe. Aanpakken en opsluiten die hufters!

W. Wagter