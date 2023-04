’Alleen geld voor bevingsschade’

Je zou denken dat de feitelijke bevingsschade in Groningen niet zo moeilijk vast te stellen moet zijn en daar mag je best ruimhartig mee omgaan, vindt Els Voort.

Maar nu verneem ik dat er geld gaat komen voor zaken die, in ieder geval zo op het oog, slechts heel weinig te maken hebben met de door de aardbevingen veroorzaakte schade. Geld om jongeren te behouden voor Groningen? Vernieuwde infrastructuur? Bedrijven naar Groningen trekken? De hele economie moet blijkbaar forse en zwaar gesubsidieerde impulsen krijgen. En dat gedurende 25 jaar! Ik begrijp best dat de overheid zich schaamt voor de schandalige manier waarop de Groningers in deze affaire zijn behandeld. Maar de gewone belastingbetaler moet al die miljarden opbrengen en dat op een moment dat steeds meer mensen letterlijk in de armoede belanden. Het is alsof gebruik gemaakt wordt van alle emoties om hier zoveel mogelijk uit te slepen. En dat voelt nu weer onrechtvaardig voor de rest van Nederland.

Els Voort, Oostvoorne