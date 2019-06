’Belofte over km-heffing niks waard’

Ⓒ ANP

Minister Van Nieuwenhuizen (VVD) heeft meteen laten weten dat kilometerheffing niet gaat gebeuren. Met in het achterhoofd de beloofde 1000 euro, de toezegging over de hypotheekrenteaftrek en de ondersteuning van Griekenland is deze belofte niet veel waard, stelt J. Elbersen.