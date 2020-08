Brief 3: ’Eerst Nederlandse bedrijven steunen’

Het is niet meer uit te leggen dat enerzijds het kabinet de coronasteun aan eigen bedrijven gaat versoberen waardoor veel mensen in problemen komen, en anderzijds via de EU een bak geld naar Italië stuurt, zodat ze daar gewoon met hun 62e met pensioen kunnen gaan.

Bekijk ook: Kabinet zet mes in coronasteun

Geld wat door ons, belastingbetaler is opgehoest. Daarnaast krijgt minister Kaag een half miljard extra om daarmee buiten Nederland sinterklaas te gaan spelen. De eigen bevolking kan stikken. Hoe lang accepteren wij dit nog ?

Hans van Heesch, Mill

