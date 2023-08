’Angst bij D66 en VVD voor Omtzigt’

Waar eerst Kamp (VVD) uithaalde, roert nu ook Pechtold (D66) zich. Beide beweren dat Omtzigt wel de problemen signaleert maar niet oplost. Blijkbaar vergeten beide heren dat hun partijen en het CDA en CU de problemen veroorzaakt hebben en ze niet oplossen ondanks diverse beloftes. Het was Omtzigt die samen met Renske Leijten van de SP de toeslagenaffaire heeft aangekaart. De probelem daar zijn nog steeds niet opgelost ondanks dat Rutte III erover gevallen is en er bij het aantreden van Rutte IV ’prioriteit’ van gemaakt zou worden. Pechtold mag trouwens niets zeggen over het oplossen van problemen want bij het CBR heeft hij de problemen ook nog niet opgelost. En Kamp vergeet zijn slappe houding bij de gaswinning in Groningen en de gevolgen van de aardbevingen bij de mensen in Groningen. Zwak verhaal houden bij de parlementaire enquête en vooral je eigen straatje schoonvegen. De politiek heeft het over de polarisatie van de samenleving en de afstand tussen Den Haag en de burger maar zelf zijn ze de grootste oorzaak van de problemen.

C. Blom, Maashorst