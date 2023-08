’Omtzigt had zich moeten aansluiten bij BBB’

Bekijk ook: Geen politicus past heiligverklaring

Zelf sluit hij samenwerking, in een mogelijke coalitie, met PVV en FvD al uit. Een miljoen landgenoten worden nu al door Omtzigt aan de zijlijn geplaatst. Hoe was Omtzigts houding tijdens de coronacrisis? Hoe zat het toen met de rechtsstaat? In een democratie ga je altijd met elkaar in gesprek om dan pas je conclusies te trekken.

Het wordt voor NSC nog een hele toer om vóór de verkiezingen een ’volwassen’ partij te hebben staan. Beter was het geweest als Omtzigt zich had aangesloten bij de BBB en daarin zijn prima Kamerwerk had voortgezet.

André Leijten, Marknesse