’Lof voor opvang Oekraïners’

Ze huizen in een voormalig pand van de Rabobank aldaar. Fantastisch hoe binnen enkele dagen zoiets is neergezet. Keuken met mooie eetgelegenheid er naast. Schone, moderne toiletten. Een paar douches intern, en buiten nog extra douche- en toiletunits. Voor de kinderen is er zelfs een buitenspeelplaats. Veel vrijwilligers en tolken die zich belangeloos inzetten. Laten we hopen dat dit niet te lang duurt. Maar waar een klein land groot in kan zijn, dat heb ik nu toch weer even mogen zien. Tróts op!

Welmoet van der Sluys, Alphen aan den Rijn