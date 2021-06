’Veel scholen lopen achter feiten aan’

Binnenland

Kabinet buigt zich over heropening voortgezet onderwijs

Blijven de beperkingen in het voortgezet onderwijs van kracht, of gaan de middelbare scholen de laatste weken van het schooljaar weer volledig open, zonder dat leerlingen 1,5 meter afstand moeten bewaren? Die vraag ligt zaterdag voor in het Catshuis, waar het kabinet over de kwestie praat.