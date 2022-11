Meer werken loont helemaal niet

Premium Binnenland

Verhoging AOW-leeftijd valt werkenden rauw op het dak: ’Ik ga over de 50 jaar werk heen'

Ze is vier dagen te laat geboren: Joke Olofsen uit Harderwijk. Was ze nog in 1960 op de wereld gekomen, dan had ze makkelijk op haar 67e verjaardag kunnen stoppen met werken. Met de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2028 voelt ze zich, net als andere Nederlanders, gedwongen om drie maanden langer ...