’Gaskraan Groningen weer open’

De grootste blunder wat de regering kon maken was dat ze met een potentiële vijand in zee gingen. Hoe naïef kan men zijn! Dat had ieder normaal denkend mens aan kunnen zien komen en dus ook de regering. Er zit schijnbaar nog voor een duizelingwekkend bedrag van 100 miljard aan gas in Groningen onder de grond. Waarom dit niet weer opstarten, en de Groningers 100 procent compenseren, geschat bedrag 5 miljard of laat het 10 miljard zijn. Klaar en opgelost. Maar nee zeggen ze in Den Haag. Laat de Groningers het maar zelf uitzoeken, net als de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dit is er dan van gekomen in meer dan tien jaren Rutte. Schaam jullie in Den Haag.

J.Hoeben,

Cranendonck