Uitslag Stelling: Stroomnet snel uitbreiden

Een respondent reageert: „Ik verbruik steeds meer stroom sinds ik minder gas verbruik. Dat is toch ook wat de politiek van ons wil? Zorg dan voor een goed netwerk. Bouw kerncentrales en voorzie iedereen van genoeg stroom. Straks gaan we allemaal elektrisch rijden en hebben we nog meer stroom nodig. Dus ja, flink investeren lijkt me geen slechte zaak”.

Er is volgens velen niet te ontkomen aan de toename van stroomgebruik de komende jaren. „We komen 1 miljoen huizen tekort en als die er al ooit komen, moeten deze aangesloten worden op het stroomnet. In die zin denk ik wel dat Liander goed vooruit kijkt naar de toekomst”, stelt een deelnemer. „Bovendien leven we in het digitale tijdperk en hebben we allemaal ook stroom nodig om dat aan te kunnen.”

Ruim 80 procent van de respondenten maakt zich dan ook zorgen over een stroominfarct als het stroomnet niet snel wordt uitgebreid.

„Die elektrische auto’s en zonnepanelen worden een ramp in Nederland”, sombert één van hen. „Mensen hebben totaal geen idee wat dat inhoudt, de bekabeling kan dat helemaal niet aan. Het wachten is op de eerste stroomstoring.”

Van de stellingdeelnemers vindt ruim de helft dat we in het dagelijks leven zuiniger met stroom moeten omgaan. „Ik ben al volledig van het gas af en ik ben zuinig met stroom”, deelt een ervaringsdeskundige. „Zo gebruik ik mijn wasdroger en vaatwasser bijna niet meer, heb ik overal ledverlichting en brandt er nergens een lamp te veel in huis.”

Er zijn echter ook respondenten die vinden dat zuinig omgaan met stroom niet per se de verantwoordelijkheid moet zijn van particulieren. „Stroomvreters zoals Google en Facebook met hun datacentra zijn de boosdoeners”, klinkt het meermaals. „Het is de plicht van de overheid de grootverbruikers aan te pakken en om te zorgen dat de inwoners van Nederland comfortabel en tegen normale prijzen energie krijgen”, vindt een respondent.

Meerdere deelnemers geven ook aan dat ze wel bewust bezig zijn met energie, maar dat dat vooral te maken heeft met de hoge prijzen voor stroom en gas. „Ik heb sinds kort zonnepanelen. Niet omdat ik zo graag ’duurzaam’ bezig wil zijn, maar omdat de energieprijzen zo stijgen”, geeft een respondent toe en vervolgt: „Ik baal alleen als een stekker dat de salderingsregeling wordt afgebouwd. De overheid wil zo graag dat we van het gas af gaan en op stroom overstappen, maar stimuleert dit niet door de salderingsregeling te beëindigen.”

Het belang van de energietransitie – één van de voornaamste redenen dat het stroomverbruik zo hard stijgt – is ook niet voor alle stellingdeelnemers evident. 53% van hen ziet hier de noodzaak niet van in. „Groene energie kost meer dan het opbrengt. Kijk eens naar de investeringen die hiervoor gedaan moeten worden”, zegt iemand.

„Die transitie is een doodlopende weg”, vindt een andere stellingdeelnemer. „Denkt men nu werkelijk dat al die uitbreidingen van het stroomnet die nodig zijn, gratis zijn? Linksom of rechtsom zal stroom straks ook onbetaalbaar worden.”