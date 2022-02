’Asielzoeker inzetten bij oogsten’

Nog meer werknemers van buiten de EU betekent een nog zwaardere belasting voor ons overbevolkte land. Er zijn asielzoekers die hier al voor langere tijd aanwezig zijn en hun omgeving verzieken door crimineel gedrag. Hier ligt een mooie kans om deze migranten in te zetten onder zwaar toezicht. Een win-winsituatie die ze doet inzien dat er in Nederland gewerkt moet worden voor je onderhoud in deze maatschappij.

Mevr. Brugman, Lelystad