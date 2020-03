’Zorg voor andere patiënten ook belangrijk’

Hoeveel doden gaat dit straks kosten? Daar hoor ik de regering niet over, alle zorg gaat naar de corona- patiënten en alle onderzoeken en consulten worden maanden vooruitgeschoven of het gaat nog met een telefonisch consult, zowel bij de huisarts als de specialist. Naar een ziekenhuis voor een onderzoek is op dit moment niet mogelijk, alle huisartsen moeten dit afhouden. Is er dan op dit moment maar één soort patiënt in Nederland terwijl normaal de ziekenhuizen vol lopen met mensen die voor behandelingen en onderzoeken komen. Hoelang lopen straks de wachttijden op want alles wordt uitgesteld? Dit vind ik zorgelijk en triest.

Mevr. Van der Bos