Macron hoopte zijn imago op te vijzelen, maar Mbappé gunde hem geen blik waardig

Door EVELINE BIJLSMA Kopieer naar clipboard

PARIJS - Gênant, ongemakkelijk, volkomen belachelijk. Emmanuel Macron werd maandag niet gespaard door zijn politieke tegenstanders. Door niemand eigenlijk. Op sociale media rees de vraag, commentatoren deden er hun zegje over. Wat had de Franse president in vredesnaam te zoeken op de grasmat van het Lusail-stadion, vlak nadat Les Bleus de WK-finale verloren?