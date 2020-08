Het heimelijk volgen van twee advocaten in de jacht op Ridouan Taghi roept vragen op. Strafpleiters Nico Meijering en Leon van Kleef werden in juni 2019 geschaduwd tijdens een reis naar Dubai, nadat de politie een tip had gekregen dat het tweetal een ontmoeting zou hebben met de topcrimineel. Dat bleek niet het geval.