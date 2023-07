Uitslag Stelling: ’Asielbeleid moet strikter’

Een respondent schrijft: „Het kabinet is de hele tijd ruzie aan het maken, en dat zijn de Nederlanders zat aan het worden.” Iemand anders denkt echter dat dit alleen voor de bühne is. „Waarschijnlijk loopt dit met een sisser af, en is het weer ’business als usual’. Iedereen weet toch dat ze aan de leiband van Brussel lopen?”

De VVD wil dat er onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtelingen die hier komen omdat ze persoonlijk worden bedreigd en mensen die op de vlucht zijn voor oorlog. Een grote meerderheid van de stemmers vindt dit onderscheid goed. De VVD wil dat oorlogsvluchtelingen niet vanzelfsprekend hun gezin moeten laten overkomen. Voor persoonlijk bedreigden zou gezinshereniging wel moeten kunnen. Veruit de meeste deelnemers kunnen zich vinden in deze oplossing van de VVD. Veel respondenten willen zelfs verder gaan en de gezinshereniging helemaal afschaffen. „Dit werkt het vooruitsturen van minderjarigen in de hand. Zodra het kind binnen is, volgt meteen de hele familie. Naïef van de ChristenUnie om dit niet door te hebben.” Een andere reactie: „Als je op de vlucht bent voor oorlog of geweld, dan ga je toch naar het dichtstbijzijnde veilige land en reis je toch niet naar de andere kant van de wereld?” Iemand pleit er dan ook voor alleen Europese oorlogsslachtoffers op te nemen, in plaats van mensen van over de hele wereld.

Er was eigenlijk al een asielakkoord, maar de meesten zijn niet verbaasd dat dit weer op de helling gaat. „Met dit kabinet valt geen asielakkoord te sluiten. Het blijft aanmodderen”, vindt iemand. Een andere respondent: „Het is niet om aan te zien. De VVD heeft gelijk. Het asielbeleid moet veel strikter.”

Nagenoeg alle stemmers vinden dat er snel knopen doorgehakt moeten worden over het asielbeleid. Ook vindt bijna iedereen dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Iemand verklaart: „Het falende asielbeleid is een symptoom voor alles wat er mis is in dit land. Het is een aanleiding voor nieuwe verkiezingen, maar er zijn nog zoveel andere problemen.”

Iemand oppert dat er waarschijnlijk ergens in Brussel voor premier Rutte een baantje klaarstaat en dat hij daarom nu een bom onder het kabinet legt. Een andere respondent gelooft dit niet: „Bij de VVD hebben ze nog steeds geen goede vervanger van Rutte.”

De meeste deelnemers vinden niet dat er een ’humaan’ vluchtelingenbeleid moet komen. Heel veel respondenten vinden dat Nederland maar helemaal moet stoppen met het toelaten van vluchtelingen. „Een druppel op de gloeiende plaat, kost bakken met geld en geeft frictie in de maatschappij.” Iemand anders: „Onze gastvrijheid wordt misbruikt. We kunnen er niemand meer bij hebben.”

Velen zijn voorstander van het Deense model. Die houdt onder andere in dat vluchtelingen zelf moeten meebetalen aan opvang. Daarbij krijgen ze een tijdelijke verblijfsvergunning voor een tot twee jaar. Een reactie: ,,We kunnen niet de hele wereld helpen. En degenen die hebben geïnvesteerd in hier komen, kunnen ook bijdragen aan de kosten.”