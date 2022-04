’Groot deel boerenbedrijven snel saneren’

Toch stel ik haar de vraag, waarom moeten wij als klein postzegellandje, waar de bevolking richting de 18 miljoen gaat, door onze intensieve landbouw een van de grootste landbouwexporteurs ter wereld zijn? Deze exportcijfers lijken mooi, maar alle vervuilde afvalstoffen die daaruit voortvloeien blijven wel hier, wat weer van invloed is op onze woningbouw en de natuur die we nog rijk zijn. We weten uit studies dat de natuur hier flink aan het interen is, wat veelal te verklaren is door de overvloed van vervuilende stoffen.

We moeten inzien dat we een andere weg moeten gaan inslaan door boerenbedrijven snel te saneren, ondanks alle verworven rechten die in het verleden zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld bij boeren die geen opvolgers hebben. Boeren die overblijven kunnen deels garant gaan staan voor onze nationale voedselvoorziening. Dit lijkt een hard gegeven, maar zo liep het ook met industrieën op het gebied van leer, textiel en kleding, zware machinebouw, etc. af.

Mario Verhees, Asten