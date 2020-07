’Dweilen met de kraan open’

Laurens Sloot Ⓒ In the picture

Bij tijd en wijle staat de EU extra in de belangstelling. Vooral als het regelgeving betreft die impact heeft op Nederland of als er weer eens stevig gesteggeld wordt over de vraag hoeveel Nederland aan de EU-begroting mag bijdragen. Gelukkig vindt dat laatste maar eens in de zeven jaar plaats, want ik denk niet dat het kabinet erop zit te wachten dat dit Brusselse circus zich jaarlijks herhaalt.