Brief 2 ’Verbaasd over gedrag Halsema’

Juist als onze overheid een duidelijk signaal aan iedereen afgeeft, zeg maar de teugels verder aantrekt roept een burgemeester, ja dat beroep kent waarschijnlijk geen kwaliteitseisen meer, iets wat haaks staat op het actuele coronabeleid. Ik kan je een ding zeggen, als er iets/iemand is die ik niet zal willen handhaven, dan is dat Mevrouw Halsema. Mag ik minister Grapperhaus uitnodigen stappen in die richting te nemen?

Corrie Sjors

