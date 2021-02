Brief 2 ’Advies vaccinatiebewijs ondoordacht’

Men mag toch zelf beslissen of men zich wel of niet laat vaccineren? Bovendien behoeven gevaccineerden zich toch geen zorgen te maken? Zij zijn immers gevaccineerd en beschermd. Dus kunnen ze ook niet besmet worden door diegenen die zich niet willen laten vaccineren. Zo'n advies zou ik zeker niet van de Gezondheidsraad verwachten. Het is ondoordacht en discriminerend.

J. Amstreeg

