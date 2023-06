Brief 2 ’Ouders moeten opvang kind zelf regelen’

Ik vraag mij af waarom de kinderopvang gratis zou moeten zijn, want waarom zou ik als gepensioneerde daar aan mee betalen? Er zijn ook kinderloze echtparen en die moeten dus ook mee betalen aan kinderopvang? Toen mijn kinderen jong waren moest je dat ook zelf regelen en daar komt bij waarom zou ik er aan meebetalen zodat de tweeverdieners 2 en misschien wel 3 keer per jaar op vakantie kunnen in hun elektrische auto, waar ze er waarschijnlijk ook 2 van hebben. Je kunt als ouder ook met wat minder genoegen nemen tot de kinderen wat groter zijn, ga dan 2 of 3 keer per jaar op vakantie, of ga wat minder luxe wonen, dat is ook een oplossing.

Peter Blokker,

Nieuw Amsterdam

