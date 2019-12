’Boeren al jaren uitgebuit’

Wel hebben de boeren aan alle grillen van de maatschappij, via keurmerkjes e.d., voldaan maar hebben dat nooit kunnen doorberekenen in de prijs. Het stikstofbeleid is in de ogen van de landbouw de druppel. De onzekerheid en dreiging voor hun vak zijn te groot geworden. De supermarkten moesten zich schamen om hun toeleveranciers op deze manier tegemoet te treden. Ze zullen moeten begrijpen dat er een einde moet komen aan het jarenlang uitbuiten van boeren. Hierin past een eventueel kort geding van de supermarktbranche niet.

Adriaan van Eerdt, Creil