RIVM-adviezen zijn schijnveilig

Anderhalve meter. De premier herdoopte de samenleving tot een veilig geachte afstand. Maar zo eenvoudig als deze taalvondst klinkt, zo ingewikkeld is het organiseren van een maatschappij waarin niemand dicht bij de ander mag komen. Vertrouwen in burgers is daarbij cruciaal. Helaas zendt de belangrijkste adviseur van de regering, het RIVM, inconsistente boodschappen uit als het om vertrouwen gaat. Ook nu, in de mondkapjesdiscussie.