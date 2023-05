’Autorijden alleen nog voor elite’

Een dagje Scheveningen is doorgaans al behoorlijk prijzig, maar als je ook nog eens 50 euro parkeerkosten moet gaan betalen (zelfs voor tien minuten), dan blijven de mensen weg. Dit is onbetaalbaar.

Niet zo best voor alle ondernemers daar. Straks kan alleen de elite er nog parkeren en zich uitleven in het gezellige Scheveningen. Aan de andere kant begrijp ik wel dat het te druk is geworden en als je op Scheveningen gaat wonen, dan kan je dat ook van tevoren wel weten. Als je die parkeerdruk wil verminderen, dan kan men beter meerdere onder- of bovengrondse garages bouwen en wat mij betreft betaal je daar 5 euro per uur voor. Na vijf uurtjes strand heb je het wel gezien en dit kost de helft.

Dit geldt overigens niet alleen voor Scheveningen, ook in Rotterdam is de parkeerdruk zo hoog in met name de vooroorlogse wijken dat er in de avond op ieder vrij stukje trottoir een auto geparkeerd staat. Het huidige parkeerbeleid, dat veel overlast veroorzaakt, is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Er moet een oplossing voor komen, want de parkeerdruk neemt alleen maar toe.

P. van Neck, Rotterdam