Alle vaccinaties schuiven per saldo twee weken op, omdat het vaccin weliswaar op tijd gereed was maar de GGD’s niet, weet Piet Kremer.

Zorgvuldigheid gaat voor snelheid is het verweer van de overheid. We moeten alles goed doen, want anders schrikken we mensen af die toch al niet bereid zijn om zich te laten vaccineren. Dus meer oog voor de sceptici dan voor tachtigers als ik die staan te trappelen om ingeënt te worden. Waarom niet meteen gestart met oude bewoners van verpleegtehuizen? Daar heb je bijvoorbeeld toch geen protocol met vragen over zwangerschap voor nodig! En als de ict nog niet goed werkt, dan administreer je toch op papier zoals vroeger. Het zijn allemaal drogredenen om de vertraging te verontschuldigen. Feit is namelijk dat het ministerie en de GGD’s geen doortastendheid aan de dag hebben gelegd. Nederland is hekkensluiter. Zelfs Kroatië en Mexico waren sneller.

Piet Kremer