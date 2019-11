’Schrijnende zorgsituatie aanpakken’

Mijn zus, zorgconsulente, krijgt dagelijks dringende verzoeken en crisisaanvragen om mensen te plaatsen in een verzorgings- of verpleeghuis. Zij loopt elke dag tegen het probleem op dat met name in de randstad praktisch alles vol zit. Er volgt dan overleg met mantelzorgers of familie om mensen landelijk te plaatsen, waardoor zij uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Regelmatig belanden mensen zelfs in het ziekenhuis omdat er elders geen plek is. Dit alles doordat de regering zo nodig verzorgingshuizen wilde sluiten zodat mensen met zorg thuis konden blijven wonen.

Leuk voor mensen die zich nog redelijk kunnen redden maar dat geldt voor velen niet. Er wordt regelmatig aangegeven dat dit niet zo verder kan. Het antwoord is dan ’dat is bekend’ en er verandert niks. Er moeten weer verzorgingstehuizen komen en het personeel moet zich weer met de bewoners bezig kunnen houden.

Cathy Stam-Gestman

Purmerend