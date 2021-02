’Tennis dubbel gestraft’

De maatregelen t.a.v. sporten worden enigszins versoepeld. Tot 27 jaar mag men in groepsverband, lees in teamverband, sporten. Maar bij tennis mag nog steeds niet gedubbeld worden, terwijl daar 1,5 meter afstand geen probleem is. En dat is ook nog eens in de buitenlucht. Waarom mogen twee elftallen voetballers wel over een voetbalveld draven, elkaar omhelzen en knuffelen bij scoren, etc?

W. Praal,

Capelle aan den IJssel