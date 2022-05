’Sportdrankjes verbieden is betutteling, begin met kinderen goed opvoeden’

Volgens lezer Peter851 is verbieden geen optie: „De enige oplossingen voor de ’problemen’ in dit land zijn: voorlichting, voorlichting en nog eens voorlichting. Het uiteindelijk besluit iets te doen of te laten, ligt bij het individu.” ShelLuser sluit zich hierbij aan: „Ik ben tegen verbieden, maar er zou wel veel meer en betere voorlichting moeten komen op dit gebied. Sportdranken geven namelijk totaal geen extra energie. Het enige is dat er dermate veel cafeïne in zit dat dit als een verdovend middel gaat werken. Je voelt je inderdaad meer energiek na het drinken ervan, maar dat is allemaal schijn.”

Biancadior maakt zich zorgen over het betuttelende gedrag, want hoever zal het dan gaan? „Laat iedereen dit lekker zelf weten. Wil je de hele dag aan de Red Bull hangen, lekker doen! Je weet dat te veel slecht voor je is. Maar om nou alles waar te veel niet goed van is – en dat is nagenoeg alles wat we eten en drinken – aan banden te leggen? Heb je straks een keuzemenu in de supermarkt wat je ’mag’ kopen?”

Het verbieden van sportdrankjes zal volgens lezer Ron Michon alleen maar averechts werken. „Hoe meer je verbiedt, hoe aantrekkelijker het wordt”, schrijft hij. Een andere lezer vindt dat ook. „Dat patroon zie je altijd. Van een kind dat chocolade wil tot aan volwassenen die drugs gebruiken. Zodra het niet mag, wil je het liever.”

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens veel lezers van De Kwestie gaat er al iets mis in de opvoeding als kinderen geen grens kennen wat betreft ongezonde producten. AnnaB omschrijft haar woonwijk die ze soms aantreft: „Rond de vele ’hangplekken’ zie je ruim duizend peuken en lege zakjes wiet op de grond. Want dat is zo lekker gezond! Ook niet anders dan talloze blikjes van het welbekende merk waarvan ze beweren dat het je vleugels geeft. In het wandelbos, het park, bij het meer etc. Begin eerst maar eens met het fatsoenlijk opvoeden van kinderen, dan raken ze die troep vanzelf niet aan.”

Een andere lezer is het volledig met haar eens. „Kinderen moeten leren grenzen te stellen. En als ze dit nog niet kunnen, moeten ouders hen hierin opvoeden. Betutteling van de overheid heeft totaal geen effect als de controle niet vanuit henzelf komt. Als ze dit van jongs af aan niet meekrijgen, dan is de kans natuurlijk groot dat ze op latere leeftijd ongezond blijven consumeren. Het is prima om af en toe een lekker sportdrankje te drinken, zolang het kind verder niet te de hele dag op de ipad op de bank zit.”

Scheef beleid

Los van de betutteling, is het volgens lezers van De Kwestie ook een scheef beleid. Zo zouden smoothies en vruchtensappen als gezond gezien worden, maar zitten ook deze vol suiker. Lezer andre_van_rossum benadrukt daarom dat sportdrankjes de sportprestaties misschien wel verhogen, maar wel slecht zijn voor de gezondheid. „Bij veel sporters tast de suiker het gebit aan. Ook kan veel suikter tot hartproblemen leiden. Het veroorzaakt insulinepieken en dalen, wat de vetstofwisseling verstoort. En dan hebben we het nog niet eens over de hoge dosering cafeïne.” Daarom klopt het volgens een andere lezer niet als sportdrankjes verboden worden. „Waarom zijn chips, chocolade, sinaasappelsap of koekjes dan nog wel te koop in de kantine?”

Tot slot maakt Ron Michon zich ook nog druk over het eventueel handhaven van een verbod op sportdrankjes. „Dat is niet te doen. Het enige wat helpt is fabrikanten keer op keer erop wijzen dat ze hun producten écht gezonder moeten maken.”