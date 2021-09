Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Vijf bewonersorganisaties IJmond ’Over gezondheidsschade hoor je Tata Steel niet’

Door vijf bewonersorganisaties Kopieer naar clipboard

Wonen onder de rook van de Hoogovens in IJmuiden. ,,Wij slapen slecht en maken ons zorgen”, beklemtonen bewonersorganisaties. Ⓒ ANP/HH

Hans van den Berg, directievoorzitter van Tata Steel, richtte zich zaterdag in deze krant tot het publiek. De topman van de hoogovens deed dat in een paginagrote advertentie, in de vorm van een brief. Vijf bewonersorganisaties geven Van den Berg in dezelfde vorm antwoord.