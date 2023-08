Brief 2: ’Miljard zo binnen na accijnsverhoging’

Als ze een paar maanden wacht lost dat ’probleem’ zich vanzelf op. Ze heeft dat miljard binnen een maand binnen als per 1 januari de accijns op de benzine wordt verhoog. Maar ja dat zal wel weer te kort door de bocht zijn. Er moeten toch moeilijkere manieren zijn om die 1 miljard te vinden zijn, door te bezuinigen op de zorg of onderwijs bijvoorbeeld. Daar is dit kabinet toch zo goed in?

Peter Blokker, Nieuw Amsterdam

