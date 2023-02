’Cultuuromslag Den Haag is ijdele hoop’

Beide heren pleitten voor een ruimhartig schadeherstelbeleid waarbij niet tot achter de komma wordt berekend wat de werkelijke schade is maar om nu in actie te komen. Tsjaa, we gunnen het de gedupeerde Groningers, maar hebben de afwikkeling van de Toeslagenaffaire vers in ons achterhoofd. Deze is ook verzand in kommageneuk en papierschieterij, waarbij de angst onder de dienstdoende ambtenaren om fouten te maken heerst. En zo zal het ook in Groningen gaan, omdat we niet de juiste mensen hebben die de knopen durven door te hakken. En bovendien te weinig mensen om echt door te pakken!

Bas Overmars, Amsterdam