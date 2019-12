Brief 1: ’We schieten door in vergroening’

En wat doen we dan met alle verkeersborden die nu overal staan? Men zou beter wat kunnen doen aan al die scheurende bestelbusjes die overal pakketjes moeten bezorgen en voor zoveel uitstoot zorgen.

Zorg ervoor dat er in iedere supermarkt grote pakketpunten komen, want eten moeten we allemaal halen.

De klant kan dan zelf een pakketpunt online kiezen en de supermarkt heeft er ook baat bij, maar ook het milieu en de doorstroming van verkeer.

P. van Neck, Rotterdam

