Media wilden Trump hoe dan ook zien vallen

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

In de westerse media zijn de afgelopen jaren talloze uitzenduren en krantenpagina’s gevuld met sensationele berichten over Donald Trumps collaboratie met Moskou. Geruchten over een samenwerking tussen Trump en Moskou kwamen in 2016 op gang, en ze droogden nooit op. Jarenlang bleven bijna alle Nederlandse correspondenten in Amerika sappig en enthousiast volhouden dat Trumps ondergang nabij was. De meeste mediaconsumenten die zichzelf als hoogopgeleid en goedgeïnformeerd beschouwden, zeg maar de gemiddelde D66’er, wachtten ook hoopvol op de val van Trump, dus alom heerste er ’wishful thinking’.