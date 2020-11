Brief 1: ’Ons ’rijke’ land zit hopeloos in de knoei’

Het is weer als vanouds. Onvoorzien moeten 27.000 asielzoekers onderdak krijgen, schreef minister Ollongren in een brief aan de burgemeesters. Achterstanden bij de IND zijn daarvan de oorzaak. ’Misstanden’ zou een beter woord zijn. Altijd loopt onze overheid achter de feiten aan.

Hotels inzetten wordt geopperd als oplossing, maar deze luxe oplossing is niet beschikbaar voor Nederlanders die door oorzaken als echtscheiding, andere familieomstandigheden, faillissement en dergelijke met lege handen blijven zitten. Daar is geen huisvesting voor.

Dit tekort aan asielopvang, naast tekorten aan leraren, in de zorg, bij huisvesting en nog veel meer, geeft aan dat ons ’rijke landje’ hopeloos in de knoei zit. En dat komt echt niet door corona. Ik hoop dat de komende verkiezingen meer duidelijkheid gaan geven over de toekomstige koers van ons land.

Bert de Jong, Ermelo

