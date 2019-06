’Mijn stoere meissie’

M’n arme meissie toch! Je was zo stoer, zo sterk. En dan opeens... zondagavond, ver na je bedtijd, kom je totaal overstuur beneden. In dat eenzame momentje boven, alle prikkels uit, alles stil en donker om je heen, toen pas kwam er ruimte om te malen. Toen pas realiseerde je je hoeveel je pappa miste vandaag. En hoe je er tegenop ziet, dat de kids uit je klas hele leuke verhalen over hun vaderdag zullen vertellen. Och, lieverd toch!

Ik heb je geknuffeld en getroost en ik heb met je mee gehuild. Ik heb je verteld, dat ik ook vaak pas aan het einde van de dag, terwijl ik lampen uit doe en deuren op slot, overmand wordt van verdriet van de eenzaamheid en het gemis. En dat dat vast voor iedereen zo werkt. Ik heb je de grote lege zijde van mijn bed aangeboden. Je knikt opgelucht. Zijn we beide niet alleen vannacht.

Ik heb je gevraagd, of ik juf een mailtje moet sturen, dat je je wilt kunnen afzonderen als het over vaderdag gaat. Het mailtje hoeft niet, zeg je. Stoere meid. Ik respecteer dat. Juf heeft zelf ook jong haar vader verloren, dus als IEMAND snapt hoe jij je voelt is zij dat. En je hebt een paar kids in de klas die hun vader dan nog wel hebben, maar daar geen contact meer mee hebben. Je zegt daar wel wat meer mee op te trekken vandaag. Je stapt op de fiets, geeft me een knuffel en racet naar school. Ik kijk je na. M’n stoere meissie. Ik ben zo trots. Ik loop terug naar huis. Mn ogen nat.

Eva Wijnberger-Bomhof