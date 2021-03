Ze had wel een vergoeding kunnen krijgen, maar dan had ze moeten scheiden van haar man, die ook ZZP’er is.

Na 1,5 uur vertrok ik als een nieuw, beter mens en kreeg een cadeautje mee. Ik kon kiezen uit een bonbon, mooi ingepakt of een buisje een-kopsthee, beide met de tekst: ’Hartstikke fijn dat je er weer bent!’ Hoe leuk is dat!

Louisa de Weerd, Blaricum

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.