’Oudere werven voor werk’

Hoezo krapte? Toen ik, journalist en redacteur, werd ’weggesaneerd’ op 62-jarige leeftijd en me nog vol enthousiasme liet omscholen tot reisleider, werd mij bij elke sollicitatie te kennen gegeven dat ik ’niet paste in het profiel’. Een eufemisme voor ’je bent te oud’. Ondanks mijn goede opleiding, uitstekende cv en enorme wil om te werken werd mij dat door de nu zo hard klagende werkgevers onmogelijk gemaakt. Leeftijdsdiscriminatie bestaat en is niet uit te roeien. Inmiddels ben ik 70, fit en vitaal, en doe ik vrijwilligerswerk voor vier organisaties. Hoezo krapte op de arbeidsmarkt? Gemiste kansen zul je bedoelen, eigen schuld, dikke bult.

Jeanne Dijkstra, Ermelo