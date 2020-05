Zorgactie raakt gevoelige snaar

Paul Jansen Ⓒ De Telegraaf

We kennen allemaal wel iemand die met de zorg te maken heeft. Een familielid dat in een ziekenhuis werkt, een kennis die verpleeghuisarts is, of een ouder die thuiszorg krijgt. Daarmee heeft ook iedereen inmiddels meegekregen wat zorgmedewerkers in deze coronacrisis doorstaan; een tomeloze inzet, risico op besmetting en wekenlang doorwerken met een nijpend tekort aan test- en beschermingsmiddelen.