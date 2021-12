Brief 2: ’Bedrijven boycotten uit angst’

Na Hallmark hebben nu ook Nivea en Emma matrassen hun samenwerking met de Meilandjes verbroken omdat zij niet geassocieerd willen worden met uitspraken dat hoofddoekjes en boerka‘s onderdrukkend vinden.

Wat gaan wij vervolgens krijgen. Een vragenformulier waar betreffende bedrijven vragen of we we wel of niet de standpunten van inclusiviteit en diversiteit accepteren? Ik zal in ieder geval producten van deze bedrijven aanschaffen.

Deze bedrijven, ze zullen het niet toegeven, handelen uit pure angst. Angst voor activisten die reeds eventueel of reeds bedreigingen hebben geuit.

Hebben wij dan niks geleerd van o.a de DDR waar iedereen gecontroleerd werd en verraden kon worden door eigen kinderen, vrienden, kennissen of buren mocht men het gedachtengoed van de staat of in dit geval extremistische clubjes niet onderschrijven.

P. Roukema, Hengelo

