’Krachten bundelen tegen chaos’

De weg van de minste weerstand is voor velen dan ook om tegen de huidige beleidsmakers aan te schoppen en dat te doen op een manier die dreigend en schokkend is voor de hele samenleving. De broodnodige instanties die onvermijdelijkheid zijn voor handhaving van de veiligheid lopen al op hun achterste benen door een steeds nijpender gebrek aan personeel en als dat zo doorgaat dan ziet het toekomstperspectief er bepaald niet florissant uit!

Als we er nu eens met zijn allen er naar draagkracht onze schouders onderzetten en dat wordt ondersteunt door tv-acties of andere manifestaties dan ontstaat er de tot nu gemiste solidariteit en samenhorigheid. In het verleden heeft het bundelen van krachten al bijgedragen aan het ontstaan van een door een volkswil gedreven en gewenste ordentelijke manier van leven en dat is mijns inziens een betere optie dan de wanorde die op dit moment in de samenleving alleen maar toeneemt!

M. van den Berg,

Den Haag