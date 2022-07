Maandag las ik dat onze trouwe krantenbezorger Cees de Boer als gevolg van de tornado in Zierikzee zijn huis is kwijtgeraakt. Hoewel hij in al deze jaren nog nooit één dag heeft verzaakt, lag tot mijn enorme bewondering de volgende ochtend toch weer gewoon de krant in de bus. Respect voor deze geweldige topper!

Gera Klijnsma