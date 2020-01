’Uitblijven ophokplicht gevaarlijk’

Zij hebben geleerd van het verleden. Iets waar bij de WHO en bij minister Schouten een totaal gebrek aan hebben. De pluimveesector wil namelijk vanwege de vogelgriep de ophokplicht. De minister en de WHO wachten het nog even af. Dat we in een mondiale wereld leven, gaat schijnbaar aan hun voorbij. Dat dit faliekant mis gaat, daar kunnen we op wachten! Om daarna vervolgens weer naar de 'geschokte' politiek en deskundigen te moeten luisteren, die niet weten hoe dit nu heeft kunnen gebeuren. Onbegrijpelijk en diep treurig, gezien de vele doden die voorkomen hadden kunnen worden.

Yvonne Centen, Wanroij