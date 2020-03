Brief 1: ’Corona is waarschuwing van de natuur’

We verontreinigen de lucht en oceanen op ongelooflijke manier; verbruiken producten als aardolie, gas, delfstoffen en mineralen in een absoluut krankzinnig tempo. Als lemmingen stuiven we met z'n allen naar de afgrond. De aarde reageerde al op een niet mis te verstane manier: namelijk klimaatverandering. Daar gaan we nu - tegen heug en meug en veel te weinig - eindelijk iets aan doen. Veel en veel te weinig.

De volgende waarschuwing lijkt mij het coronavirus. En zelfs als we na verloop van wie weet hoeveel tijd dit virus de baas worden: What’s next? Een complete herbezinning door de mens zou niet meer dan logisch zijn. Zou dat gebeuren? Ik hoop nu maar dat mijn gevoel me bedriegt......

Theo van Ham

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: