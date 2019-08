’Zzp-beleid overheid zorgelijk’

Werknemers worden afgerekend op uren en van hogerhand worden er bepaalde tijden voor werkzaamheden vastgesteld tot op de minuut. Het negatieve resultaat is dat ambtenaren onder hoge druk staan om te presteren, wat weer een negatief effect heeft op de gezondheid en werksfeer.

Op vaste medewerkers wordt zoveel mogelijk bespaard dus is de overheid de grootste werkgever van de zzp’ers. Tegelijkertijd maakt politiek Den Haag zich druk over de toename van zzp’ers en beseft niet dat ze het probleem zelf in stand houdt.

Burgers zijn de dupe van dit beleid doordat de overheid ieder jaar meer winst en omzet moet genereren. Kortom, zo veel mogelijk boetes moet uitdelen, belastingen moet verhogen en nieuwe belastingen en regels moet bedenken.

Als je deze manier van werken van overheidsdienaren hoort, slaat de schrik toch wel toe. Het is daarom ook niet vreemd dat er veel problemen zijn bij o.a. CBR, Belastingdienst, politie en justitie, defensie etc. Dat is zorgelijk.

Peter de Quaack,

Vlissingen