’Gepensioneerden de klos’

Al ruim 14 jaar géén indexatie, waardoor ruim 25% achterstand op het prijspeil. Tel daarbij op de inflatie van 12%, de verwachte achteruitgang in het nieuwe pensioenstelsel, de hoge energieprijzen (senioren zitten meer thuis) en een vaak teruglopende gezondheid (eigen risico kwijt). En dan ook weer een verhoging van de zorgpremie van €10, voor een echtpaar €240 per jaar, met nagenoeg geen pensioenopbouw voor de vrouw, want die werd destijds ontslagen toen ze zwanger was. Mij werd bij pensionering een waardevast pensioen toegezegd, heb daar mijn leven op ingericht, maar niets is minder waar.

Jules Dufaucon, Haaren