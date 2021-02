’Tehuizen zelf laten prikken’

Als bewoner van een seniorencomplex met in totaal 130 bewoners, maak ik dagelijks de meest absurde situaties mee. Echtparen waarvan de ene partner 90 jaar is en de andere 85 jaar worden apart opgeroepen op verschillende data en op verschillende vaccinatielocaties. In ons complex wonen 3 (ex) verpleegsters met jarenlange ervaring en meerdere gepensioneerde artsen. Wanneer er een doos met 130 vaccins beschikbaar gesteld wordt kunnen alle bewoners die al van maart 2020 in quarantaine zitten in een paar uur allemaal gevaccineerd zijn.

J.M. van Oijen, Breda